POZZUOLI – «In merito ai dati ARPAC sulla balneabilità credo che vi sia qualcosa che non torna visto che dai canali Sia di Quarto che dai Camaldoli a mare non giunge nulla perché sono completamente asciutti.» E’ quanto fa sapere Umberto Mercurio, leader ambientalista dei Verdi e presidente dell’associazione “Licola Mare Pulito” nonché esperto in materia. «Credo che sia accaduto un evento straordinario di fuoriuscita di reflui o dalla rete fognaria di Toiano che scarica nel collettore borbonico oppure una fuoriuscita dal depuratore dovuto a problemi tecnici, ciò è avvenuto in concomitanza dei prelievi ARPAC. Questa mattina ho chiesto al sindaco Manzoni di chiedere ad ARPAC la ripetizione dei prelievi in questi punti avendo le analisi in tempi rapidi e non biblici.»