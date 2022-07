PALINURO – Si chiamano Dylan e Vita e sono due cani eroi. Infatti i due esemplari di Golden Retriever hanno tratto in salvo 5 ragazzi che erano a bordo di un pedalò affondato al largo della spiaggia delle saline a Palinuro la scorsa domenica pomeriggio. L’intervento dei due cani-bagnini è stato provvidenziale in quanto alcuni dei ragazzi a bordo del pedalò, tra i 25 ed i 30 anni, non sapevano nuotare. Dylan e Vita erano in servizio presso la postazione di sicurezza SICS attivata su quel tratto di spiaggia grazie ad una collaborazione con l’amministrazione comunale di Centola e l’ufficio locale della Guardia Costiera di Palinuro. «Mentre gente ignobile, balordi, individui senza cuore maltrattano gli animali, li uccidono, li lasciano in condizioni precarie, li mettono in pericolo, gli amici a 4 zampe si prodigano per salvare vite umane. Che storie come questa servano a risvegliare gli animi e le coscienze. Se i cani sono i migliori amici dell’uomo allora gli umani dovrebbero essere un po’ più amichevoli con gli amici pelosi.» –ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.