POZZUOLI/ Mare inquinato, scatta il divieto di balneazione a Via Napoli

POZZUOLI – Non è balneabile il tratto di mare dal Molo Caligoliano di Pozzuoli fino a via Napoli, lungo tutto il lungomare “Sandro Pertini”. Lo ha stabilito l’Arpac in seguito ai risultati delle analisi effettuate su campione prelevato nell’acqua di balneazione appartenente

al litorale lo scorso 19 giugno. Il divieto di balneazione è stato disposto dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, mediante apposita ordinanza sindacale del 21 giugno. Pertanto tuffi vietati lungo l’intero tratto di costa fino a nuovi prelievi.