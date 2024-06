QUARTO/ «Anche quest’anno noi cittadini viviamo un incubo con il comune che non ci aiuta»

QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Come ogni anno in estate a Quarto viviamo un incubo nonostante ci é stato rassicurato che erano stati fatti i lavori per il potenziamento della rete elettrica, dopo aver vissuto l’anno scorso un inferno nello stare tra le 12 e 16 ore senza corrente elettrica al giorno con problemi e guasti agli elettrodomestici e cibo dove nessuno, e ripeto nessuno, ci ha aiutati. Quest’anno ci risiamo siamo stati dalle 7 alle 15 ore senza corrente con continui sbalzi che non fanno altro che far rompere tv, frigo, microonde, condizionatori e forno caldaia e lavatrice. Con oggi fanno 3 giorni di disagi. Le chiediamo, dato che chi ci deve sostenere il comune sono 3 giorni che nessuno si fa vivo, se potete con il vostro giornale aiutarci».