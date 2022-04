POZZUOLI – Prove d’intesa tra Gigi Manzoni e Filippo Monaco, pronti a dare vita a un’alleanza per le prossime elezioni comunali. Monaco e il gruppo “Uniti per Pozzuoli, forza politica presente in consiglio comunale all’opposizione con Gennaro Pastore, starebbe per aderire al progetto della coalizione nata a sostegno del candidato sindaco. Insieme al movimento di Monaco potrebbero dare l’ok anche Azione, la civica che fa capo a Carmelo Cicale e i Meridionalisti, forze che ad oggi compongono il cosiddetto “terzo polo”. La “fumata bianca” è prevista nei prossimi giorni.

LA CACCIATA – Uniti per Pozzuoli, forza politica che aveva sostenuto Figliolia alle ultime elezioni comunali, nel giugno scorso era stata estromessa dalla maggioranza per non aver sottoscritto un documento col quale venivano delineati i nuovi confini della coalizione di centrosinistra. In risposta, dopo pochi giorni, lo stesso sindaco aveva ritirato le deleghe all’assessore all’istruzione Anna Maria Attore, che da 2007 presente in Giunta in quota “Monaco”.