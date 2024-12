POZZUOLI/ Manzoni-Italia Viva: prove d’intesa per il “campo largo”

POZZUOLI – Tra struffoli, pastiere, panettoni e il brindisi di oggi con buffet al comune di Pozzuoli, il sindaco Gigi Manzoni lavora al “campo largo”. Gli obiettivi sono: consolidare la maggioranza e rimpastare la Giunta subito dopo Natale. E allora ecco le mosse: Pd, Italia Viva e Verdi saranno i tre partiti della coalizione con baricentro Dem. Le trattative con Napoli sono in corso, da tempo Cesaro e l’entourage politico di Manzoni sono in contatto. C’è l’ok anche da parte della base locale, che da qualche tempo ha cambiato atteggiamento rispetto al sindaco e alla sua maggioranza dopo le aspre critiche degli ultimi due anni e mezzo. Sebastiano attende l’effetto domino per avere accanto a se Enrico Russo, che entrerebbe in consiglio qualora Ismeno entrasse in Giunta. E anche qui si sta lavorando.

I SEGNALI – Le manovre di Manzoni stanno però lacerando l’opposizione trafitta da continue tensioni. Enzo Figliolia ha più volte accusato di “tradimento” del patto elettorale Gianluca Sebastiano e Paolo Ismeno qualora il loro passaggio in maggioranza si concretizzasse. L’ex sindaco, al momento, sta serrando le fila della sua opposizione: con lui ci sono Marzia Del Vaglio, Guido Iasiello e Salvatore Maione. Oltre a loro c’è poi, tra i banchi della minoranza, anche Riccardo Volpe. Nomi a cui potrebbe aggiungersi qualche “autorevole” deluso.