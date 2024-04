POZZUOLI/ Manzoni ha spaccato Pozzuoli Libera: Sandro “Magno” Cossiga è solo, resa dei conti con la De Simone

POZZUOLI – I postumi della “mandrakata di Pasqua” sono ancora evidenti e fanno ancora male al gruppo Pozzuoli Libera. Dopo l’addio di Arcangelo Pisano, che questa mattina in consiglio comunale si è “arrampicato sugli specchi” per giustificare la sua decisione indotta (?); e il “no” categorico alla nomina di un nuovo assessore al posto della Sifo (anche lei indotta alle dimissioni), Sandro “Magno” Cossiga ha perso anche Lidya De Simone. Almeno per il momento. Tra i due, infatti, è iniziata la resa dei conti: Lidya, assente al consiglio comunale in corso in queste ore, ha presentato il conto al leader di Pozzuoli Libera che, praticamente, non ne ha azzeccata una negli ultimi tre mesi a tal punto da minacciare il primato di “peggiore stratega politico” conquistato dal vicesindaco Filippo Monaco il quale ha perso un assessore e tre consiglieri su tre in meno di un anno.

DOPO IL PD – Ma veniamo ad oggi. Manzoni, da lontano mandante dell’operazione, ha dato vita all’effetto-domino che ha messo in un angolo “Pozzuoli Libera” che, qualora la crisi dovesse acuirsi ulteriormente, rischia addirittura di perdere anche l’assessora Fabiana Riccobene sempre più in bilico. Il tutto, ovviamente, è propedeutico alla nascita del nuovo Pd di Pozzuoli e del conseguente gruppo consiliare di cui Gigi Manzoni si sente il “lider maximo” e che attende da tempo insieme alla sua oggi ristrettissima cerchia di colonnelli presenti h24 nella sua stanza i quali però, a furia di guardare lontano, stanno perdendo di vista quanto accade in cortile.