I LETTORI SEGNALANO/ «A Pozzuoli la situazione delle strade e disastrosa e chi sbaglia deve pagare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «La situazione delle strade di Pozzuoli è disastrosa, vedere per credere. Allora mi chiedo dove si spendono i soldi delle multe? L’articolo 208 del codice della strada indica in 50% il ricavato dalle multe per la manutenzione e sicurezza delle strade, ebbene sarebbe il caso di verificare come si spendono questi soldi, visto che le strade versano in stato pietoso? Oltretutto i lavori che vengono effettuati sulle strade non rispettano i ripristini come dovrebbero, a mia conoscenza, per fare dei lavori le società che intervengono sul suolo pubblico devono versare una cauzione, che viene incamerata dal comune se il ripristino non è stato fatto come era originariamente. Ma forse mi sbaglio visto che non gliene importa niente a nessuno, vero?» (Salvino C.)