Il sito del comune di Quarto si è “fermato” al 2023

QUARTO – Un dolce revival, grave dimenticanza o sciatteria? Fatto sta che navigare sul sito web del comune di Quarto ti ferma il tempo. Oggi, 17 aprile 2024, un utente che si collega a www.comune.quarto.na.it finisce sulla home page dove trova il link alle elezioni amministrative del 14-15 maggio del 2023 presente tra le varie pagine del sito. Non solo: la sezione non è nemmeno aggiornata. Infatti cliccando sul link ci si imbatte nei link a loro volta collegati ai candidati a sindaco (per la cronaca il sindaco Antonio Sabino è stato eletto un anno fa) e alle liste delle coalizioni a loro supporto. Per tornare ai giorni d’oggi bisogna dunque districarsi tra le varie pagine e cercare elementi aggiornati. Nel frattempo, però, alla vigilia delle elezioni europee continua a campeggiare il link “Elezioni amministrative 2023”.