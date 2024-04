Pericolo sismico, il governatore De Luca lancia l’allarme sulle vie di fuga ma a Pozzuoli è caos

POZZUOLI – Il governatore De Luca ha lanciato il campanello di allarme per i riTardi nei Fsc, i fondi per le vie di fuga dai Campi Flegrei. Ha spiegato: «Attesa è danno a popolo non a me, serve mobilitarsi di più». Ebbene colpisce che una delle vie di fuga principali, realizzate negli anno ’80, ovvero quella dello Scalandrone, da mesi e mesi finisce in quella specie di imbuto-trappola che è la rotatoria in località “La Schiana”. Il comune di Pozzuoli qui ha avviato lavori che non vedono la fine, c’è un cantiere aperto, una carreggiata ristretta, mentre l’altra che porta all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” è chiusa. Sotto il profilo organizzativo è un disastro perché il caos è garantito nei week end. Ingorghi ad ogni ora il sabato e la domenica senza la presenza di una pattuglia dei vigili che regoli il traffico. Tutto ciò alimenta i potenziali pericoli in caso di ipotetica allerta. I lavori non hanno indicazione di una data di conclusione, ma la via di fuga dello Scalandrone è, di fatto, ostruita. Ora con i ponti di Primavera il caos e i rischi di ingorghi sono elevatissimi.