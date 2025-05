POZZUOLI/ Lunedì si presenta la nuova Giunta-Manzoni, ci sarà l’assessore “trasversale”

POZZUOLI – Come anticipato ieri dal nostro giornale, lunedì ci sarà la presentazione della nuova giunta comunale e della nuova maggioranza in cui entrano Villani, Ismeno, Sebastiano e Volpe. L’incontro è previsto per le ore 14:00, presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli.

GLI ASSESSORI – I nuovi assessori – come ormai è noto – saranno: Paolo Ismeno (ex candidato sindaco 3 anni fa), Salvatore Caiazzo (oggi capogruppo Pozzuoli Democratica), Mariasole La Rana (gruppo Europa Verde corrente Andreozzi) e una seconda donna a cui andranno le deleghe che dovranno rappresentare Riccardo Volpe e Sandro Cossiga. Quanto a Sebastiano e a Italia Viva invece il “premio” è rappresentato dall’ingresso in Consiglio comunale di Enrico Russo.