Pastore e “Pozzuoli al Centro” fuori dalla Giunta «Diciamo no alle poltrone»

POZZUOLI – «Il gruppo consiliare Pozzuoli al Centro intende chiarire con fermezza la propria posizione alla luce delle recenti evoluzioni politiche all’interno dell’amministrazione comunale. È in atto un processo di ridefinizione degli equilibri che porterà alla nascita di una nuova giunta costruita su logiche che non ci appartengono. Una scelta che rientra nelle prerogative del sindaco, ma che – a nostro avviso – segna una netta rottura con il mandato ricevuto dai cittadini.» È quanto fa sapere Gennaro Pastore e il gruppo di “Pozzuoli al Centro” attraverso un comunicato stampa alla vigilia della presentazione della nuova Giunta comunale. Pastore aveva chiesto due assessori in virtù del numero di componenti del suo gruppo, tra i più numerosi nella maggioranza Manzoni, ricevendo anche il “No” sulla nomina di Vittorio Gloria come assessore al governo del territorio «Pozzuoli al Centro, pur nato dopo le elezioni, è formato da consiglieri comunali che hanno sostenuto fin dall’inizio il progetto amministrativo e il programma votato dagli elettori. Lo abbiamo fatto con coerenza, lealtà e responsabilità. Oggi, davanti a uno stravolgimento del percorso originario, ci dissociamo con chiarezza dal nuovo corso politico e amministrativo».

IL RIFIUTO – «Non partecipiamo e non parteciperemo a una giunta costruita su equilibri interni e logiche spartitorie, anziché sulle reali esigenze della città. Non ci interessa la spartizione di poltrone. – si legge nella nota di Pozzuoli al Centro a firma di Gennaro Pastore. Lydia De Simone, Vitale Di Dio e Angelo Guardascione – A differenza di altri, non siamo alla ricerca di spazi di potere. La nostra unica priorità è affrontare, con serietà e determinazione, le emergenze reali che colpiscono la nostra comunità. In questa fase così delicata per Pozzuoli, segnata dalla crisi bradisismica, il nostro massimo impegno sarà rivolto a stare accanto ai cittadini, a pretendere interventi concreti, trasparenza nelle decisioni e tempestività nelle azioni. Su questo saremo vigili, presenti, esigenti. Daremo tutto il nostro supporto alla città, perché è questo che conta. Non le caselle, non le poltrone. Assumeremo quindi una posizione autonoma e critica, nel solo interesse dei puteolani. Sosterremo ogni provvedimento coerente con il programma elettorale condiviso con gli elettori, e valuteremo con attenzione e rigore tutte le altre scelte dell’amministrazione. Continueremo a essere una forza libera, coerente e responsabile. Saremo critici quando serve, propositivi quando necessario, ma sempre leali verso i cittadini e fedeli ai nostri valori.»