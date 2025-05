POZZUOLI/ Ismeno, Caiazzo, Barbieri e La Rana: ecco i nuovi assessori della Giunta-Manzoni – LE FOTO

POZZUOLI – Paolo Ismeno al bilancio, Mariasole La Rana alle politiche sociali, Monica Barbieri al governo del territorio e demanio e Salvatore Caiazzo all’ambiente. Sono loro i nuovi quattro assessori che il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, presenterà lunedì pomeriggio durante la conferenza in programma presso la sala giunta del comunale. Se per Ismeno, La Rana e Caiazzo si è ampiamente scritto finora, la novità è rappresentata da Monica Barbieri, architetto, nata a Pozzuoli che in passato ha fatto parte anche dell’associazione “Percorsi Cumani”, sposando battaglie sul mare libero. E’ lei l’assessore trasversale, nome indicato dalla coppia Sandro Cossiga-Riccardo Volpe. I quattro vanno ad aggiungersi ai tre assessori nominati da Manzoni tre anni ovvero Filippo Monaco, Titti Zazzaro e Vittorio Festa.