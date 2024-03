POZZUOLI/ L’ultima corsa in moto di Giuseppe ripresa da una telecamera: oggi avrebbe compiuto 28 anni – LE FOTO

POZZUOLI – Amava le moto, che non lesinava di spingere oltre i limiti di velocità sui lunghi stradoni di Monterusciello, Giuseppe Armanetti, che proprio oggi avrebbe compiuto 28 anni. Su Tik Tok ci sono tanti video che lo immortalano mentre corre anche impennando sulla sua Africa Twin, la moto con la quale sabato pomeriggio ha trovato la morte a Monterusciello. Incidente ripreso interamente da una telecamera che punta proprio su via De Curtis. Immagini terribili, che cristallizzano la dinamica che ha portato all’impatto mortale. Dal video estrapolato si vede chiaramente la Lancia Ypsilon guidata da una 47enne di Pozzuoli accostare sul margine della carreggiata in direzione dell’incrocio con via Monterusciello. Ad un certo punto la donna mette la freccia per invertire il senso di marcia nonostante a terra ci sia la linea continua che non consente la manovra. Nelle immagini – visionate e acquisite dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli – si vede la Lancia attendere il passaggio di un’auto prima di avviare la manovra.

LA TRAGEDIA – Una manciata di secondi e arriva l’impatto mortale: dalla stessa corsia, a pochi passi dalla caserma dei vigili del fuoco di Monterusciello, si vede l’Africa Twin guidata da Armanetti arrivare a velocità sostenuta. Alcuni frame video mostrerebbero anche la moto impennare nei momenti che hanno preceduto il violentissimo impatto nel quale il povero motocilista è stato sbalzato facendo un volo di oltre dieci metri prima di schiantarsi sull’asfalto. A terra, a diversi metri dal corpo gravemente ferito, è stato rinvenuto il casco ancora allacciato. Inutili sono stati i tentativi di rianimare il giovane da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. Sotto shock l’automobilista che poco dopo è stata trasferita presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni a causa di lievi ferite ed escoriazioni. L’impatto con la moto è avvenuto nella parte sinistra della vettura, proprio sul lato guida che è andato completamente distrutto. Il veicolo dopo l’urto ha ruotato su se stesso, motivo per cui è stato trovato in una posizione opposta rispetto al punto dove è stata trovata la moto.

IL PASSATO – Armanetti già nell’agosto del 2021 era rimasto coinvolto in un tragico incidente mortale costato la vita ad Alessandro Lembo, il 28enne di Pozzuoli, figlio di un agente della polizia municipale. I due erano in sella a una moto di grossa cilindrata guidata da Armanetti quando rimasero coinvolti in un frontale con un’auto lungo via Partenope, a Napoli. Lembo morì dopo sei giorni nel reparto di rianimazione del Cardarelli. Due anni e mezzo dopo una nuova tragedia, con un altro 28enne che ha perso la vita a causa di un incidente stradale, causato da alta velocità e una manovra azzardata.

