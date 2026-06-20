POZZUOLI/ Loris e Daniele, 17 anni dopo resta vivo il ricordo: al via il torneo degli amici di sempre

POZZUOLI – Lunedì 22 giugno 2026, alle ore 18:00, il campetto del Parco Bognar ospiterà l’inaugurazione della 17ª edizione del Trofeo “Loris e Daniele”, un appuntamento che da diciassette anni rappresenta un momento di grande valore umano e sociale per il quartiere e per tutta la comunità. Nato per ricordare Loris e Daniele, il torneo è da sempre molto più di una manifestazione sportiva: è un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di sana aggregazione e tenere vivi i valori dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto attraverso il linguaggio universale dello sport.

LE GENERAZIONI – Anno dopo anno, il Trofeo continua a richiamare amici, residenti e appassionati, confermandosi una tradizione capace di unire generazioni diverse nel ricordo di due ragazzi che continuano a vivere nella memoria di chi li ha conosciuti e nell’affetto di tutta la comunità. La cerimonia inaugurale sarà anche l’occasione per rinnovare l’intitolazione del campetto alla memoria dei due ragazzi con la presentazione della nuova targa, ideata dagli organizzatori e installata nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale. Sulla targa si legge: “Campetto Pubblico Loris e Daniele – Luogo di memoria, amicizia e aggregazione”, un messaggio che racchiude il significato più autentico di questo spazio e dell’iniziativa che ogni anno lo anima. Gli organizzatori rivolgono un caloroso invito a tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione e a seguire il torneo, che quest’anno vedrà sfidarsi 12 squadre con oltre 100 partecipanti nel cammino che porterà alla finale di domenica 5 luglio. “Mai per gloria, solo in memoria. Vi aspettiamo!”