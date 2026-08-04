Nappi (Lega): «No a strumentalizzazioni. La Regione spende più soldi per le sagre che per gli aiuti ai puteolani»

POZZUOLI – «Siamo vicini ai cittadini dei Campi Flegrei e comprendiamo il senso di smarrimento e di esasperazione causato da questo drammatico momento. Ma tale sentimento non può né deve essere utilizzato dai soliti agitatori di professione locali e dai livelli istituzionali territoriali, mossi da meri motivi politici, per strumentalizzare la protesta. Il loro obiettivo è soltanto uno: quello di attaccare il Governo. L’Esecutivo nazionale sta facendo la sua parte già da tempo con interventi strutturali e si è immediatamente attivato per far fronte all’emergenza. Le responsabilità vanno cercate altrove, a livello locale, vanno dalle mancate ispezioni relative agli immobili a rischio fino ad arrivare allo stanziamento irrisorio da parte della Regione Campania per i primi aiuti alla popolazione dei Campi Flegrei: appena un milione di euro. Uno stanziamento che è la ventesima parte di quello disposto dalla Regione Emilia Romagna – venti milioni di euro – per l’alluvione del 2023! Palazzo Santa Lucia ha letteralmente rinviato il grosso delle risorse agli strumenti statali e nazionali, mentre appena qualche giorno fa ha stanziato più di un milione e mezzo di euro per finanziare sagre e continuare con la politica delle mancette. Vergogna». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.