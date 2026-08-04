Bradisismo, a Bacoli annullati i fuochi d’artificio per Sant’Anna

BACOLI – L’Amministrazione comunale di Bacoli ha annullato lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata del 5 agosto in località Marina Grande, nell’ambito del programma della Festa Patronale di Sant’Anna. La decisione è stata assunta in segno di ulteriore vicinanza e rispetto nei confronti delle numerose famiglie sfollate di Bacoli e Pozzuoli. “I fuochi d’artificio rappresentano il momento di massima manifestazione ed esaltazione di una festa patronale e, pertanto, dopo aver annullato le due serate di apertura, il 31 luglio ed il 1° agosto, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno evitare la chiusura a Marina Grande.” – ha fatto sapere con una nota l’amministrazione Della Ragione “Contestualmente, nella serata del 5 agosto, nell’area concerti di Via Lungolago, sarà recuperato lo spettacolo “Super Hit’s 80″ con cui si chiuderanno, di fatto, le celebrazioni per la festa patronale di Sant’Anna. L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini, operatori e organizzatori per la comprensione e la collaborazione, certa che la scelta adottata rappresenti un gesto di responsabilità, attenzione alla sicurezza e sensibilità verso la comunità.”