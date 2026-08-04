«Al fianco dei cittadini»: sette consiglieri in corteo con i manifestanti a Pozzuoli

POZZUOLI – «Abbiamo scelto di partecipare alla manifestazione di questa mattina. Lo abbiamo fatto prendendo parte a una manifestazione sobria, composta e ordinata, nel pieno rispetto del momento drammatico che stanno vivendo i cittadini di Pozzuoli. Un’iniziativa che ha saputo rappresentare, con dignità e senso di responsabilità, il dolore, le preoccupazioni e le richieste di un’intera comunità. Eravamo lì innanzitutto come cittadini, accanto a una comunità che sta attraversando una ferita profonda e che merita rispetto, ascolto e risposte.» E’ quanto fanno sapere i consiglieri di opposizione Marzia Del Vaglio, Lydia De Simone, Enzo Figliolia, Riccardo Volpe, Guido Iasiello, Carlo Morra e Gianluca Sebastiano che avanzano delle proposte «Occorre ragionare sul futuro della città, ma mentre questo avviene servono decisioni immediate: fondi per far fronte all’emergenza abitativa e sostenere le attività commerciali; tempi certi per le risposte ai cittadini. Pozzuoli deve essere vista, ascoltata e rispettata. Noi continueremo a stare al fianco dei cittadini, con serietà e senza protagonismi, perché oggi conta una sola cosa: difendere la nostra comunità.»