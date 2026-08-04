Bradisismo, soldi per gli sfollati: ecco come richiedere il contributo per l’autonoma sistemazione

POZZUOLI – A seguito dello sciame sismico iniziato il 31 luglio 2026, il Comune di Pozzuoli fa sapere che da oggi, 4 agosto, sarà possibile presentare la domanda per il Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS). Il contributo è rivolto ai cittadini che, alla data dello sciame sismico del 31 luglio 2026, avevano la dimora abituale e continuativa nell’immobile interessato e che sono destinatari di un’ordinanza di sgombero o di una dichiarazione di inagibilità dell’abitazione.

COME FARE – La domanda può essere presentata: online, al link https://portaleservizi.comune.pozzuoli.na.it/portal/servizi/moduli/131/modulo utilizzando SPID o CIE; di persona, presso: Servizi Sociali – Via Martini n. 5, Monterusciello dalle 10:00 alle 17:00; Centro Operativo Comunale (COC) – Via Elio Vittorini n. 1 dalle 8:30 alle 18:00, Monterusciello. Chi presenta la domanda di persona dovrà portare: SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE); documento di identità in corso di validità.

I CONTRIBUTI – Importi mensili del contributo: € 400 per nuclei con 1 componente; € 500 per nuclei con 2 componenti; € 700 per nuclei con 3 componenti; € 800 per nuclei con 4 componenti; € 900 per nuclei con 5 o più componenti. È previsto un contributo aggiuntivo di € 200 al mese per ciascun componente del nucleo familiare con età superiore ai 65 anni oppure con disabilità certificata (invalidità non inferiore al 67%). Il contributo sarà erogato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e resterà riconosciuto fino al venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Le informazioni dichiarate nella domanda saranno oggetto di verifica. Le dichiarazioni non veritiere comportano la decadenza dal contributo e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).