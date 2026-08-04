«Dovete fare presto. Pozzuoli c’è, voi no» Iniziata manifestazione in piazza

POZZUOLI – «Dovete fare presto. Pozzuoli c’è, voi no» Recita così lo striscione che apre il corteo di protesta organizzato questa mattina in Piazza della Repubblica. Già sono centinaia le persone che hanno accolto l’invito a partecipare alla manifestazione per chiedere interventi celeri a sostegno della popolazione colpita dal forte terremoto. In strada ci sono cittadini, comitati, associazioni del territorio e commercianti. Dopo il concentramento in piazza i manifestanti hanno annunciato che si sposteranno interesserà verso il porto di Pozzuoli. Al momento la situazione è sotto controllo e sotto la stretta vigilanza delle forze dell’ordine presenti sul posto. *seguiranno aggiornamenti

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