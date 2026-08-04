Da Forza Italia solidarietà al ministro Giuli per le contestazioni ricevute a Pozzuoli «Governo vicino alla popolazione»

POZZUOLI – «Esprimiamo piena solidarietà al ministro della Cultura Alessandro Giuli per quanto accaduto durante la sua visita a Pozzuoli. Il confronto con i cittadini è un valore fondamentale della democrazia e per questo, durante il suo sopralluogo per verificare lo stato dei beni culturali dopo le forti scosse che hanno interessato i Campi Flegrei, il ministro Giuli ha voluto ascoltare le ragioni delle contestazioni, dando prova della grande attenzione del Governo verso la comunità. Sono state stanziate risorse ingenti per la messa in sicurezza e la riqualificazione, approvate misure di assistenza alla popolazione e istituto un commissario straordinario per accelerare gli interventi e coordinare i piani di prevenzione. Il Governo continuerà a fare la sua parte e a garantire vicinanza alla popolazione, nella consapevolezza che le comprensibili preoccupazioni dei cittadini meritino ascolto, nel rispetto del confronto democratico. Al ministro Giuli rinnoviamo il nostro apprezzamento per l’impegno che sta assicurando a tutela della cultura italiana e dei territori». Lo dichiarano il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante e il segretario regionale azzurro in Campania Fulvio Martusciello.