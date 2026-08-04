Bradisismo, tra le scuole danneggiate ci sono Virgilio, Tassinari e Pareto. Gravi danni alla Marconi

POZZUOLI – Tre le 13 scuole danneggiate ci sono gli istituti superiori Virgilio, Tassinari e Pareto. Si tratta di edifici che rientrano sotto il controllo di Città Metropolitana. Danni ai tramezzi sono stati riscontrati al Virgilio e al Tassinari, lievi invece quelli registrati al Pareto. Per quanto concerne le scuole che afferiscono al comune di Pozzuoli ci sono la Marconi di viale Capomazza, la Fatale di via Napoli e la Giacinto Diano di via Solfatara (elementari e medie). La lista completa degli istituti resi inagibili dalla scossa di magnitudo 4.7 non è stata ancora resa nota dopo l’annuncio del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari.