Fabio Pagano lascia dopo 7 anni: è l’artefice del rilancio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Dopo sette anni Fabio Pagano lascia la guida del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Sotto la sua guida sono stati tanti i risultati raggiunti attraverso un’attività di rilancio e consolidamento dei siti presenti sul territorio. Dall’Anfiteatro Flavio al Percorso Archeologico Sotterraneo al Rione Terra fino al Parco sommerso di Baia, Pagano è riuscito a portare in giro per l’Italia il nome dei Campi Flegrei mettendo le basi per il futuro. Archeologo stimato e apprezzato da tutti, ha messo a disposizione della comunità flegrea “competenza, visione e grande professionalità”, affrontando e superando “con determinazione le numerose sfide” incontrate nel corso del suo mandato come hanno sottolineato i dipendenti del Parco con una nota.

L’IMPEGNO – Lo staff ha evidenziato inoltre la capacità del direttore di fare squadra, costruendo relazioni solide e valorizzando il contributo di ciascuno, in un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. Nel messaggio viene ricordato anche il profilo umano di Pagano. “Ma, oltre alle indiscutibili qualità professionali, ciò che più ha lasciato il segno è il suo valore umano: l’ascolto, la disponibilità, l’attenzione verso le persone e la passione autentica per il ruolo ricoperto”. Il personale del Parco esprime quindi il proprio ringraziamento “per l’impegno, la dedizione e l’eredità che lascia al Parco e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco”. Il saluto si conclude con un augurio per il futuro professionale del direttore: “Caro Direttore, ti auguriamo il meglio per i nuovi percorsi che ti attendono, certi che porterai ovunque la stessa competenza, energia e umanità che hanno contraddistinto questi sette anni. Buon cammino e grazie di tutto!”.

IL SALUTO – Attività che è stata apprezzata anche dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ha espresso ringraziamento per il lavoro profuso “Desidero esprimere, a nome della Città di Pozzuoli e mio personale, il più sincero ringraziamento al Direttore Fabio Pagano per il lavoro svolto in questi sette anni alla guida del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. A lui va il nostro grazie per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrati in questi anni.”