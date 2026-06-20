Alto impatto dei carabinieri a Pozzuoli: trovata droga in un altarino religioso, sequestrato parcheggio e denunciati i titolari di due locali a Via Napoli

POZZUOLI – Servizio di alto impatto nella zona della movida flegrea per i carabinieri della compagnia di Pozzuoli insieme al personale del Nil e del Nas. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 87 persone identificate e 53 i veicoli controllati. Trenta le violazioni al codice della strada elevate per un totale di 12 mila euro circa. Un uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish e 13 dosi di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere nascosta in casa è stata trovata all’interno di un altarino religioso. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

I CONTROLLI – Due le persone denunciate. Un 22enne dopo non essersi fermato all’alt imposto dai militari è stato denunciato per fuga pericolosa. Stesso destino per un 47enne che al momento del controllo forniva false generalità. All’uomo, fermato alla guida, era già stata ritirata la patente. Controllate anche alcune attività commerciali della città flegrea. I militari hanno denunciato i titolari un parcheggio in via Tranvai perché durante l’ispezione è emersa l’assenza di una rete di captazione e trattamento delle acque e la presenza di rifiuti speciali non trattati correttamente. L’attività è stata sequestrata. Denunciati anche 2 titolari di 2 ristornati in Corso Umberto. Ad entrambi sono state riscontrate diverse le violazioni in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavori.