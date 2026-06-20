Spiagge, mediazione a Napoli tra il comune di Bacoli e le Forze Armate

BACOLI – Un tavolo tecnico interistituzionale ed interdicasteriale, con la Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, il Comune di Bacoli ed i rappresentanti della Difesa e Capitaneria di Porto, al fine di trovare soluzioni per ampliare e migliorare le già esistenti possibilità di fruizione delle spiagge di Bacoli, in concessione alle Forze Armate, da parte dei cittadini e delle cittadine. Ciò nel rispetto degli obiettivi istituzionali delle strutture logistico-addestrative di tutte le forze Armate interessate. Iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’azione politico amministrativa di Regione Campania e Comune di Bacoli, tesa ad incrementare al massimo la libera fruizione delle spiagge da parte delle Comunità.

L’INCONTRO – E’ l’iniziativa emersa dall’incontro, tenuto, stamani, nella Sala “Caduti di Nassiriya”, nella Sede del Consiglio Regionale della Campania, promosso dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, con il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ed i rappresentanti della Difesa, Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. E’ stata inoltre condivisa la possibilità di valutare, già da questa stagione estiva, altre iniziative di accesso, stante l’attuale quadro delle concessioni già in essere, per rafforzare il già esistente legame tra i cittadini e le Forze Armate.

LE REAZIONI – “Sono molto soddisfatto del clima collaborativo e sereno che ha caratterizzato l’incontro e che ha consentito di raggiungere un importante obiettivo nell’interesse di tutti i cittadini e di tutte le cittadine e di dare vita ad un’intesa istituzionale tra servitori dello Stato per trovare giuste soluzioni tecniche per ampliare la fruizione pubblica delle spiagge” – ha detto il Presidente Massimiliano Manfredi. “Il tavolo tecnico è una buona soluzione per raggiungere l’obiettivo di ampliare la fruizione di nuovi spazi da parte di tutti i cittadini e di tutte le cittadine, che vivono il lungomare di Miseno e Miliscola – ha detto il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione – ; tutto ciò nel rispetto del nuovo Pad, già adottato in Giunta comunale, con il quale prevediamo, già dalla prossima stagione balneare, che la percentuale di spiaggia libera e di spiaggia libera attrezzata sarà superiore all’80%, per quanto riguarda le aree demaniali, così realizzando un modello virtuoso su scala nazionale”. Il Generale di Divisione Liberato Amadio, in qualità di rappresentante della Difesa, ha precisato che “l’avvio dei lavori del tavolo tecnico è l’occasione per confermare ulteriormente la vicinanza delle Forze Armate alla popolazione locale, nel pieno rispetto delle esigenze istituzionali della Difesa e dell’attuale consistenza demaniale in consegna allo strumento militare “