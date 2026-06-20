Controlli dei carabinieri nell’area occidentale: raffica di denunce

NAPOLI – Controlli nella periferia occidentale, con i carabinieri della compagnia Bagnoli impegnati nei quartieri di Pianura, Fuorigrotta e rione Traiano. Denunciato il titolare di salone di bellezza in via Catone. L’attività era alimentata grazie ad un allaccio illegale alla rete elettrica nazionale. Risponderà di furto di energia elettrica. Manomissioni ai contatori rilevate anche in una palazzina di Coroglio: 4 le persone denunciate per lo stesso reato. Nei guai un 74enne di Soccavo, sorpreso a svolgere attività di rimessaggio di barche all’interno di un’area comunale, senza alcun titolo. Le acque reflue venivano scaricate nella fogna pubblica e i rifiuti pericolosi smaltiti senza criterio.

L’area è stata sequestrata. Tre le persone indiziate di violazione di sigilli. Sono state denunciate per aver utilizzato un locale precedentemente sequestrato perché ritenuto una piazza di spaccio.

Sospeso un locale che serve kebab a Pianura. Gravi le carenze igieniche e strutturali rilevate. Il titolare è stato sanzionato per 4mila euro. Tre anche gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.