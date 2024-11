POZZUOLI/ Lo spettacolo del nuovo skyline con luci colorate al Rione Terra che nessuno “rivendica”

POZZUOLI – C’è un nuovo skyline al Rione Terra che da giorni sta affascinando i puteolani e non solo. Luci colorate che coprono le facciate dei palazzi che danno sul centro storico. Un gioco di colori suggestivo difficile da non notare. Tanta bellezza, però, che nessuno rivendica.

IL SILENZIO – La “potente” e numerosa macchina della comunicazione del sindaco Manzoni tace, ferma agli elogi verso un sabato sera in una piazza deserta condita dalla presenza di Minnie, Topolino e dai giochi con le bolle di sapone. Il sindaco, dal canto suo, sempre poco presente nel centro storico di Pozzuoli, si è limitato con un post ad emozionarsi davanti ai personaggi della Disney mentre i commercianti in ginocchio da mesi (e non solo per colpa del bradisismo) stanno combattendo contro l’emorragia delle chiusure.

OCCASIONE PERSA – E così oggi, davanti a una crisi senza precedenti, c’è la possibilità di rilanciare l’immagine della città anche attraverso immagini belle e suggestive, proprio come la foto scattata dal fotoreporter Enzo Buono. Un’occasione che al momento il sindaco di Pozzuoli non è riuscito ancora cogliere, forse distratto da Minnie e Topolino.