In arrivo a Pozzuoli fondi per l’istituto Virgilio e il tunnel Monte Corvara

POZZUOLI – In arrivo i finanziamenti per interventi all’istituto superiore Virgilio di Pozzuoli e al Monte Corvara, tunnel che collega il capoluogo flegreo e il comune di Quarto. Sono i provvedimenti approvati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi mercoledì nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

I FINANZIAMENTI – Una seduta che ha visto l’Assise varare una manovra che ha finanziato complessivamente interventi per 111,7 milioni di euro per tutto il territorio metropolitano: in particolare, i consiglieri hanno dato il via a una serie di delibere che hanno previsto, tra l’altro, lo stanziamento di 56,6 milioni di euro in materia di edilizia scolastica, 20,2 milioni per la manutenzione delle arterie stradali di competenza dell’Ente, 6,9 per le coste, 28 milioni per cultura e sport e 2 milioni per lavori di efficientamento energetico al Complesso di Santa Maria la Nova. La quasi totalità degli stanziamenti proviene dall’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione 2023 sull’esercizio in corso.

LA SCUOLA – Tra gli istituti scuolastici della città metropolitana c’è il Virgilio di via vecchia San Gennaro, per il quale è stato approvato un finanziamento di 156mila euro cadauno per interventi sull’edificio.

IL TUNNEL – Quindici milioni e 700mila euro sono stati stanziati per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade della Città Metropolitana di Napoli e per un intervento di manutenzione straordinaria alla Galleria Monte Corvara, situata lungo la Sp 501 – Variante via Campana – tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, in particolare per l’adeguamento degli impianti tecnologici per l’adeguamento alle normative antincendio per un totale di 6 milioni e 500 mila euro.