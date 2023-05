POZZUOLI/ Lite tra fratelli finisce a coltellate in un circolo a via Napoli

POZZUOLI – Ha accoltellato il fratello al termine di una lite avvenuta all’interno di un circolo ricreativo. E’ accaduto sabato sera a via Napoli, in II traversa Corso Umberto, dove i protagonisti delle violenze sono stati due fratelli, già noti alle forze dell’ordine. Per motivi ancora da accertare uno dei due ha ferito il fratello con un coltello. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto radiomobile e della stazione di Pozzuoli insieme ai sanitari del 118. Il ferito è stato trasferito in ospedale e dimesso in tarda serata con una prognosi di dieci giorni. Indagini in corso da parte dei militari che hanno ascoltato i due fratelli e alcuni testimoni.