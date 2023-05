POZZUOLI/ Ladri in azione a via Trepiccioni: svaligiata la villa di un militare della Nato

POZZUOLI – Villa svaligiata ieri in via Trepiccioni a Licola. Nel mirino di una banda di 5 ladri, che ha agito con i volti travisati da passamontagna, è finita una villetta al civico sedici abitata da un militare americano in servizio presso la Nato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli.

IL FURTO – Il colpo è stato consumato in serata, poco dopo le 20.30. Secondo le prime ricostruzioni i ladri sono entrati nell’edificio dalle finestre e una volta dentro hanno fatto razzia di soldi, oro e oggetti preziosi. Il furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della villetta. I malviventi hanno approfittato dell’assenza del militare e dei suoi familiari, da alcuni giorni partiti per una crociera.