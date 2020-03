POZZUOLI – Resta al buio anche questa notte una vasta parte di Licola. Per il terzo giorno consecutivo infatti diverse strade sono prive di illuminazione pubblica. Una black out di cui non si ha spiegazione e che, sopratutto, non vede nessun intervento da parte delle autorità competenti. Via Montenuovo Licola Patria, via Trepiccioni e via dei Platani sono le strade deserte e spettrali. Una situazione che fa paura ai residenti visto il momento e i timori per furti e rapine.