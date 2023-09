POZZUOLI/ Licenziato il lavoratore aggredito in ospedale dal suo caposquadra

POZZUOLI – «La EPM, azienda che si occupa del servizio di pulizia e sanificazione all’interno dell’appalto ASL Napoli 2 Nord, ha licenziato il lavoratore aggredito dal proprio caposquadra la sera del 27 luglio. Un provvedimento ingiustificato e inaccettabile, assunto con un’indagine ancora in corso da parte della Procura e delle forze dell’ordine che, pochi giorni fa, hanno ascoltato i dipendenti che da tempo denunciano attraverso il proprio sindacato la mancata applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e per lo smaltimento dei rifiuti speciali all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli». Lo denuncia Sinistra Italiana attraverso una nota a firma di Stefano Ioffredo, segretario cittadino e coordinatore provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana. Una storia, quella dell’aggressione in ospedale, che Cronaca Flegrea ha raccontato circa un mese fa quando il lavoratore – 52enne del posto – ha sporto denuncia ai carabinieri per aver ricevuto una testata al volto dal suo responsabile. Due i giorni di prognosi prescritti dai medici.

LA CONDANNA – «Licenziare un lavoratore che ha denunciato un’aggressione, senza attendere l’esito delle indagini, è un fatto gravissimo e paradossale, nonché uno schiaffo a chi ogni santo giorno svolge un lavoro fondamentale per la collettività con serietà e sacrificio, in condizioni di sfruttamento. Un atto intimidatorio e irresponsabile nei confronti di un lavoratore che lotta per i propri diritti e per maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro – si legge nella nota di Sinistra Italiana che lancia un appello alle forze dell’ordine e alla Magistratura – Tutto questo nel silenzio della direzione ospedaliera, dell’Asl Napoli 2 Nord, delle istituzioni locali e delle forze politiche della città di Pozzuoli che sembrano non mostrare alcun interesse sulle condizioni in cui lavorano i dipendenti del servizio di pulizia e sanificazione e sulla mancata applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per lo smaltimento di rifiuti nell’ospedale di Pozzuoli. Noi non abbiamo alcuna intenzione di rimanere in silenzio o di essere indifferenti di fronte alle continue ingiustizie costantemente denunciate da circa un anno e mezzo dal Sindacato di Base SGB Napoli. Lanciamo un appello alla Magistratura e alle forze dell’ordine: di accelerare le indagini sull’aggressione di luglio affinché possano essere tutelati la dignità, il decoro, i diritti e la sicurezza del lavoratore licenziato e di tutti i dipendenti di EPM». Sinistra Italiana ha anche chiesto al deputato Franco Mari, componente della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, di presentare un’interrogazione parlamentare affinché si faccia chiarezza e si intervenga quanto prima su quanto sta avvenendo all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.