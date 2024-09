POZZUOLI/ Le chiacchiere del sindaco Manzoni: i lavori al nuovo stadio di Monterusciello in ritardo di un anno

POZZUOLI – «Stiamo lavorando. Dobbiamo fare la gettata» ma i fatti dicono altro. Le chiacchiere del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, raccontano dell’ennesimo impegno con la città non mantenuto. Questa volta parliamo del nuovo stadio che deve sorgere in via De Curtis a Monterusciello. Ebbene, passano i giorni ma di operai e mezzi nemmeno l’ombra. Ci sono tifosi che quotidianamente effettuano sopralluoghi nell’area interessata ai lavori a realizzare con fondi PNRR e che – al nostro giornale – inviano immagini dell’area dove è tutto fermo: l’unica cosa che si muove, da 4 mesi a questa parte, è l’erba che continua a crescere a tal punto da rendere illeggibile il cartello dei lavori.

IL MAXI RITARDO – Le opere per la realizzazione del nuovo stadio di Pozzuoli sarebbero dovute iniziare a ottobre del 2023, durare 540 giorni e terminare il 4 aprile del 2025. Ad oggi, però, in via De Curtis c’è solo un cancello chiuso a protezione di terreno e sterpaglie, mentre il sindaco annuncia ai tifosi “la gettata”.