POZZUOLI – Lavori alla condotta idrica a Pozzuoli. A partire dalle 9 di questa mattina e fino alle 15 l’erogazione idrica potrebbe risultare interrotta o limitata per le utenze di via Provinciale Pianura, via Campana, via Cofanara, via Pietrarse e zone limitrofe. A comunicarlo alla cittadinanza è il sindaco Luigi Manzoni.