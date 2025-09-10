POZZUOLI/ Lavori pubblici, l’assessore Ismeno «Ecco il perché del nuovo asfalto. Chiediamo pazienza e collaborazione ai cittadini»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Paolo Ismeno, assessore ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli: «Egregio direttore in merito al Vostro articolo sui lavori allo svincolo Monterusciello, Licola, La Schiana, mi preme precisare quanto segue. Da tempo la nostra città è interessata a lavori di ammodernamento e nuove tecnologie inerenti potenziamento sistemi elettricità e cavi telefonici con il sistema della Fibra che consentiranno nel tempo di migliorare sia i servizi elettrici sia le connessioni telefoniche anche relative ad internet. Tali interventi sono disposti da autorizzazioni ministeriali. Nel caso specifico, diversi mesi fa nella località interessata sono stati effettuati interventi di posa non di cavi elettrici, ma di fibra dunque telefonici. In tal caso la rottura del manto stradale è stata poco invasiva e avrebbe potuto determinare un semplice ripristino solo della parte della carreggiata interessata. L’amministrazione in carica, da me rappresentata in tale delega, ha preteso che anche per tali scavi (ma tale condizione vale per tutti gli scavi interessati), l’ente responsabile (e-distribuzione- Open Fiber etc), ripristinasse, a proprie spese, l’intera carreggiata e la segnaletica stradale al fine di evitare che i sacrifici fatti dai cittadini puteolani che contribuiscono alle spese della città, venissero vanificati da tali interventi. Colgo l’occasione per chiedere pazienza e collaborazione ai cittadini puteolani per i disagi che stanno attraversando in questi giorni a nome della Amministrazione in carica. Trattasi di sacrifici che saranno ripagati nel tempo con una migliore viabilità e dunque di un investimento per il futuro, oltre al fatto di dare onore ai soldi pubblici stanziati già anni addietro per progetti di rifacimento stradali presenti nei vari Piani triennali di Lavori Pubblici e rinviati nel tempo per i noti eventi straordinari che hanno e stanno attraversando la nostra comunità. La presente solo per chiarire, come d’obbligo, ai cittadini ciò che avvenuto, e senza nessuna vena polemica sul giusto e corretto diritto di informazione che la sua testata svolge regolarmente.»