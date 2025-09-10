Medici, infermieri e OSS aggrediti all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Violenza in corsia all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove tre familiari di un paziente ricoverato hanno preso di mira il personale sanitario, colpendolo con calci, pugni e schiaffi. A essere aggrediti sono stati quattro professionisti, tra caposala infermieri ed Oss sorpresi dall’improvviso attacco. Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe scaturito dal rifiuto, da parte dei sanitari, di consentire l’accesso in reparto oltre l’orario consentito per le visite. L’invito a rispettare le regole ha fatto infuriare i parenti, che hanno tentato di forzare l’ingresso e, di fronte alla resistenza del personale, sono passati alle vie di fatto.

LE DENUNCE – I quattro operatori hanno riportato escoriazioni e contusioni in diverse zone del corpo a seguito delle percosse. Gli autori dell’aggressione, una volta identificati, sono stati denunciati a piede libero dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli, intervenuti per riportare la calma nella struttura.