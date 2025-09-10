La nuova direttrice dell’ASL Napoli 2 Nord in visita all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Una giornata intensa all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, all’insegna del confronto e della crescita. Il nuovo Direttore Generale, Monica Vanni, accompagnata dal Direttore Sanitario Pasquale Di Girolamo Faraone e dal Direttore Amministrativo Carmela Zito, ha incontrato gli operatori sanitari del presidio per un dialogo costruttivo e ha effettuato una valutazione dello stato di avanzamento dei lavori nei cantieri. L’impegno duplice: ascoltare le esigenze del personale e garantire la piena operatività strutture; una giornata importante per continuare a costruire un futuro di eccellenza per la sanità locale.