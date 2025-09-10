POZZUOLI/ La denuncia. «Calabroni a scuola a Monterusciello: due mamme e un’alunna sono state punte»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno le invio una segnalazione inviata anche al sindaco che sicuramente non leggerà. Abbiamo iniziato l’anno scolastico alla grande alla scuola elementare “Rodari” di Monteruscello. Alla riapertura della scuola dopo 3 mesi non sono stati in grado nemmeno di controllare la struttura che in più punti presenta dei grossi nidi di calabroni. Oggi all’uscita della scuola siamo stati invasi dai calabroni e due signore e una bambina sono state anche punte» (Arianna O.)