POZZUOLI/ «Lavori interminabili (e dimenticati?) e via di fuga bloccata a via Napoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vorrei chiedere se ci sono novità a riguardo dei lavori in via Cappuccini, sono passati mesi e sembra non ci sia mai un punto di svolta per dei lavori che dovevano durare 2 mesi. Anche perché si parla tanto dei vari rischi sismici e vulcanici, oltre ad eventuali ambulanze che quasi non hanno modo di raggiungerci, avendo mezza via che funge sia da entrata che da uscita per non so quante centinaia di persone che vivono qui. Spero possiate essere d’aiuto nel suonare un campanello d’allarme a chi di dovere, perché da residente del posto ho l’impressione (e spero sia tale) che la questione stia andando un po’ nel dimenticatoio per poi essere risollevata in un secondo momento».