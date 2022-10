POZZUOLI – Lavori in pieno giorno in località ‘La Schiana’. È caos totale nei pressi dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’opera di asfaltatura stradale sta causando lunghe code di traffico e forti disagi per gli automobilisti. Un problema di non poca importanza per chi è diretto al nosocomio flegreo, soprattutto in caso di urgenze.