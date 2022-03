POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro Direttore, malgrado i costosi lavori stradali, purtroppo la situazione di via solfatara non è quasi per nulla cambiata. Come credo saprà, la strada è stata per anni in una condizione pietosa e, solo dopo varie segnalazioni, il comune ha deciso di ripristinare il manto stradale. Questa sembrerebbe una storia a lieto fine ma in realtà è una beffa, perché a pochi mesi dai lavori i nostri palazzi hanno ripreso a tremare e la strada ha già dei danni. Anche se i lavori sono recenti, la strada presenta vari problemi, nel tratto che precede il viale Villa Bianca, c’è ad esempio un avvallamento del manto stradale che crea un dislivello. Questo avvallamento è dovuto al fatto che a poche settimane dalla posa del nuovo manto stradale, la strada è stata nuovamente rotta per dei lavori e ripristinata in modo maldestro. Il dislivello in questione al passaggio di mezzi pesanti e/o autobus fa tremare i nostri palazzi come se ci fosse una scossa di terremoto. In pratica, siamo tornati in pochi mesi allo condizione precedente i lavori con i palazzi che tremano di continuo. La notte la situazione peggiora perché i veicoli sfrecciano a tutta velocità anche se in teoria c’è un limite di velocità e il continuo tremare non ci permette di riposare tranquilli a casa nostra. Insomma, dopo tutti i soldi spesi e il sacrificio fatto da residenti e negozianti duranti i lavori, nulla è cambiato. Questa situazione è assurda ed è scioccante notare quanta poca attenzione venga rivolta ad una delle strade principali di Pozzuoli. Abbiamo chiesto da tempo le telecamere e/o un serio controllo della velocità, ma nessuno ci ha ascoltato. I mezzi pesanti così come gli autobus di linea viaggiano ad un andatura troppo sostenuta per un tratto residenziale ma nessuno controlla. Non le sembra uno spreco di soldi aver riparato in questo modo una strada? Come è possibile che nessuno voglia risolvere seriamente e in modo definitivo questo problema? C’è qualcuno che si prende carico di questa situazione almeno adesso che ci sono le elezioni? Ripristinare i tratti danneggiati e attuare misure efficaci di controllo della velocità serve non solo risolvere questo problema ma consente a tutti di percorrere in modo più sicuro una delle strade più trafficate di Pozzuoli. Nella speranza che qualcuno accolga la nostra richiesta, la ringraziamo per il suo aiuto e la sua disponibilità». (I residenti di via Solfatara)