POZZUOLI/ Lavori alle ex Terme, il sindaco chiude il plesso Fatale per sicurezza

POZZUOLI – In occasione dei lavori di messa in sicurezza nell’edificio “ex Terme della salute”, il sindaco di Pozzuoli ha ordinato la sospensione di tutte le attività scolastiche dell’adiacente circolo didattico di Pozzuoli G. Marconi – plesso “Domenico Fatale” per una maggiore tutela dell’incolumità pubblica. Lo stop alle lezioni è previsto da oggi, lunedì 25, a mercoledì 27 marzo e fino ad eliminata emergenza. Nell’ordinanza a firma del primo cittadino Luigi Manzoni si legge che «la situazione potrebbe effettivamente rappresentare pericolo per gli alunni ed il personale del plesso».