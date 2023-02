POZZUOLI – A partire da ieri, così come stabilito dal Comune di Pozzuoli, è in vigore il divieto temporaneo al transito veicolare e pedonale in via Campana, all’altezza del sito archeologico della Montagna Spaccata. Lo stop al transito in orari notturni, dalle 23:00 alle 6:30, sarà valido fino a sabato 4 marzo per consentire ad E-Distribuzione la realizzazione delle opere per infrastruttura elettrica. A darne notizia anche il Comune di Quarto.