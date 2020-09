POZZUOLI – Per consentire la riparazione urgente della condotta fognaria, a partire dalle ore 8:30 di lunedì 7 settembre e fino alle ore 18 di venerdì 18 settembre, via Luciano sarà interdetta al traffico veicolare nel tratto compreso tra il viale di accesso al cimitero comunale e la seconda traversa Luciano. Di conseguenza, nei due tratti non interessati dai lavori, ovvero quello in direzione di via Campi Flegrei e, dal lato opposto, il tratto in direzione di via Artiaco, saranno istituiti il doppio senso di marcia e il divieto di sosta.