POZZUOLI – «Fate qualcosa per questo campetto di calcio». E’ l’appello che arriva da Mario R., residente nel quartiere di Monterusciello dove da tempo il rettangolo di gioco del campo di via Tosi versa nel più totale stato di degrado e abbandono. Sterpaglie ed erbacce hanno reso impraticabile il campo dove bambini e adulti trascorrevano il loro tempo libero correndo dietro a un pallone. «Cara Cronaca Flegrea, spero che attraverso il vostro giornale le istituzioni facciano qualcosa come spesso accade!»

