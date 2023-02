POZZUOLI/ Ladri scatenati nella notte: assalti a 4 case, una farmacia e al centro “Gemini”

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di furti nella città di Pozzuoli. Sono ben sei gli episodi avvenuti la scorsa notte: nel mirino dei ladri sono finiti il centro radiologico “Gemini” di Monterusciello, la farmacia “Domiziana” in corso Terracciano e quattro abitazioni nella zona di Cigliano. Il bollettino parla di tre furti consumati e tre tentativi scongiurati grazie all’intervento dei vicini e delle stesse vittime. Non si esclude che la banda possa essere la stessa che da settimane sta mettendo a segno furti in ville e appartamenti terrorizzando famiglie che si trovano al loro interno.

NOTTE DI FURTI – A Monterusciello, in zona “600 alloggi”, ignoti la notte scorsa hanno sfondato una porta d’ingresso del centro di radiologia “Gemini” e dopo aver divelto alcune porte hanno portato via cavi di rame e diversi personal computer. Oltre al danno materiale provocato dal furto, si contano i disagi per i tanti pazienti che questa mattina hanno trovato al loro arrivo il cartello “attività sospese per furto”. Nelle stesse ore, nella notte tra domenica e lunedì, in Corso Terracciano i malviventi hanno divelto la serranda d’ingresso della farmacia “Domiziana” riuscendo a portare via un bottino che secondo una prima stima si aggira intorno agli 8mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Al vaglio ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale.

CIGLIANO NEL MIRINO – Ladri che non ha risparmiato la zona di Cigliano, dove ieri sera è stato messo a segno un furto in una villetta mentre tre sono stati i tentativi di furto ai danni di altrettante abitazioni. In particolare, nel primo caso, dopo essere riusciti ad entrare all’interno attraverso una finestra i malviventi hanno messo a soqquadro le stanze e portato via un armadietto blindato dopo averlo sradicato da una parete. All’interno vi erano oggetti preziosi e diversi fucili. Parte della refurtiva è stata ritrovata dai poliziotti del commissariato di Polizia intervenuti sul posto insieme agli uomini della scientifica. Nelle stesse ore i ladri hanno tentato di entrare in atre tre abitazioni, ma sono stati messi in fuga dai residenti.