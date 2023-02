«A Pozzuoli furti a raffica ma il sindaco Manzoni si complimenta per un sequestro di coriandoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cara redazione di Cronaca Flegrea chi vi scrive è un vostro assiduo lettore che vive e lavora a Pozzuoli. Questo mio messaggio vorrei che venisse pubblicato perché sono basito da quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Nella nostra città c’è un allarme criminale legato ai tanti furti che stanno avvenendo nelle abitazioni e nelle attività commerciali e il nostro sindaco Manzoni invece di parlare alla popolazione che cosa fa? Si complimenta con la Polizia municipale per un sequestro di coriandoli, stelle filanti e giochini per bambini con tanto di parole cariche di enfasi e fotografie sulla sua pagina Facebook. È vero che da come ho letto da voi erano non a norma, ma in un momento così particolare sarebbe stato opportuno parlare alla gente dicendo altro. Manzoni ha capito che è il sindaco di una città di 80mila abitanti e che la sua pagina Facebook è un mezzo per parlare ai cittadini? Onestamente mi aspettavo di più, magari un invito a denunciare episodi alle forze dell’ordine, a stare attenti, annunciare maggiori controlli e invece ci ha propinato il sequestro di coriandoli. Spero comunque che al più presto si risolva questo problema perché noi tutti abbiamo paura» (Genny M.)