POZZUOLI/ Ladri in azione mentre i proprietari dormono: duplice furto in un parco privato

POZZUOLI – Si sono introdotti di notte all’interno di due ville mentre i proprietari erano in casa e hanno portato via oggetti preziosi. È accaduto lo scorso fine settimana in un parco privato di via Montenuovo Licola Patria, a Pozzuoli. I malviventi hanno sorpreso le vittime nel sonno, razziando un bottino ancora in corso di quantificazione. La tecnica usata è sempre la stessa: si arraffa quanto più possibile nel minor tempo a disposizione. Nonostante il parco fosse custodito, la banda è riuscita ad entrare nelle due abitazioni che sorgono una accanto all’altra. A stupire l’assoluta noncuranza da parte dei balordi della presenza di persone in casa.

ALLARME FURTI – La tensione è salita alle stelle quando i proprietari si sono svegliati: le loro urla hanno messo infatti in fuga i malviventi. In entrambe le abitazioni c’erano adulti con figli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ad agire sarebbe stata una banda originaria dell’Est Europa. Immediate sono scattate le ricerche: le forze dell’ordine sono al lavoro per trovare ogni traccia utile per individuare i responsabili. A gridare all’emergenza nelle ultime settimane è proprio l’alta quantità di furti in case e nelle automobili. Una microcriminalità dilagante della quale sono stufi i cittadini che nel frattempo si sono visti svaligiare casa o devastare la vettura in sosta. Sempre più allarmati, chiedono maggiore sorveglianza e presenza delle forze dell’ordine soprattutto durante le ore serali. L’esasperazione dei residenti della zona e degli esercenti commerciali sfocia anche sui social network dove c’è chi preoccupato lancia anche l’idea delle ronde notturne.