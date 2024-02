POZZUOLI/ Ladri in azione a Monterusciello messi in fuga dai residenti – IL VIDEO

POZZUOLI – Ladri in azione ieri sera a Monterusciello, in via Coste Sant’Angelo. Quattro uomini con i volti travisati da sciarpe e passamontagna poco dopo le 19.30 hanno tentato un furto in un’abitazione ma sono stati messi in fuga dagli stessi occupanti. In un video (che vi proponiamo in esclusiva) si vede la banda scappare lungo la strada. «Erano quattro e avevano accento rom. -racconta una residente – Non avevano alcuna paura, hanno sfidato in modo provocatorio noi proprietari che li abbiamo colti in flagranza. Chiediamo di essere tutelati dalle forze dell’ordine, non se ne può più, abbiamo troppa paura. Chiediamo a voi di Cronaca Flegrea di aiutarci a far sorvegliare via Coste Sant’ Angelo»

IL VIDEO