POZZUOLI/ Ladri di pomodori in via Trepiccioni: rubati cento chili da un terreno

POZZUOLI – Ladri in azione ieri in via Trepiccioni, dove è andato in scena un insolito furto: da un terreno a ridosso della zona residenziale tra Licola e Monterusciello ignoti hanno portato via circa cento chilogrammi di pomodori appena raccolti. Il furto è stato scoperto dal contadino che aveva eseguito la raccolta e che di lì a poco avrebbe dovuto rimuovere le casse contenenti gli ortaggi a frutto. A terra ancora visibili i segni del passaggio di una o più persone che hanno lasciato le loro impronte nel terreno. Il bottino, considerato il valore di mercato dei pomodori, si aggira intorno ai 250 euro.